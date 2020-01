Quinzano, auto fuori strada nel fosso: l’autista si era allontanato

(red.) Questa mattina, lunedì 13 gennaio, intorno alle 6,30 la centrale operativa del 112 ha ricevuto una chiamata di soccorso per un’auto che era riversa in un fosso lungo via Luigi Cadorna a Quinzano, nella bassa bresciana.

La sensazione e il timore di qualche testimone era che nell’abitacolo ci fosse il conducente che aveva bisogno di aiuto. Ma al momento dell’arrivo degli agenti della Polizia stradale con i vigili del fuoco, l’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Brescia si è notato che al volante non c’era nessuno.

Secondo quanto è stato ricostruito nelle ore successive, l’automobilista sarebbe rimasto coinvolto in un’uscita di strada il giorno precedente. Poi sarebbe riuscito da solo a liberarsi e a tornare in qualche modo a casa, mentre avrebbe poi provveduto a far rimuovere il veicolo. Ma nel frattempo era rimasto nel fosso davanti agli occhi di diversi automobilisti.