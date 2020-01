Brescia, incidente in tangenziale sud: traffico e un ferito

(red.) Questa mattina, lunedì 13 gennaio, si sono formate alcune code intorno all’ora di punta, alle 8 circa, sulla tangenziale sud di Brescia. La causa è stato un incidente stradale avvenuto nel tratto compreso tra Fornaci e Quinzano verso Folzano e San Zeno in direzione del lago di Garda. Lo scontro, per cause da accertare, ha coinvolto un automobilista 20enne che ha avuto bisogno di essere soccorso e trasportato in codice verde verso la Poliambulanza di Brescia.

L’allerta al 112 ha richiamato sul posto i vigili del fuoco, la Polizia stradale e quella di Stato per gestire il traffico, consentire i soccorsi e rimuovere il mezzo incidentato. A subire le ripercussioni maggiori è stato il traffico rimasto bloccato per diversi minuti.