Leno, frontale tra due auto sulla provinciale: grave un 29enne

(red.) Questa mattina, sabato 11 gennaio, si è verificato un drammatico incidente stradale tra due auto sulla provinciale 7 a Leno, nella bassa bresciana, in località Cascina Lame. Intorno alle 10,30 un 29enne indiano residente in paese e alla guida di una Ford Fiesta stava uscendo da una via sterrata verso la provinciale e si era introdotta nella corsia opposta per raggiungere l’altra e seguire la sua direzione.

Ma proprio in quel momento stava arrivando una Toyota Rav4 guidata da una donna e l’impatto è stato inevitabile. Lo scontro ha portato la Fiesta a girarsi su se stessa per poi rimbalzare nel piazzale di una vicina officina. Lo scontro è stato talmente violento che l’indiano è stato sbalzato dal veicolo. Subito sul posto è scattata l’allerta al 112 facendo arrivare l’automedica e tre ambulanze, ma anche l’elicottero.

Sul luogo dell’incidente si sono mossi gli agenti della Polizia stradale e i vigili del fuoco da Verolanuova. Il 29enne, ritenuto in gravi condizioni, è stato trasportato in volo in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia. L’altra conducente, invece, ha riportato solo qualche trauma.