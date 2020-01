Poviglio (RE), ferito bresciano nello scontro tra due camion

(red.) E’ rimasto coinvolto anche un residente a Brescia nell’incidente mortale avvenuto ieri mattina, martedì 7 gennaio, a Poviglio, in provincia di Reggio Emilia. Erano circa le 11 quando due camion si sono scontrati e il risultato ha visto un groviglio di lamiere, oltre alle fiamme che hanno divorato uno dei mezzi pesanti.

Alla guida di questo c’era il 41enne napoletano Giovanni Lionetti che ha perso la vita. Il conducente dell’altro mezzo, un 52enne ghanese residente a Brescia, è stato soccorso e ricoverato all’ospedale di Guastalla. Sarebbe in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.