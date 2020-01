Sirmione, scontro tra due auto in via Matteotti: tre feriti

(red.) Ieri pomeriggio, domenica 5 gennaio, due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale in via Giacomo Matteotti a Colombare di Sirmione, sulla sponda bresciana del lago di Garda. E’ successo intorno alle 16 all’altezza di una rotonda quando, per cause da accertare, i due veicoli si sono scontrati. Sul posto per i rilievi sono giunti gli agenti della Polizia stradale di Salò insieme all’automedica e due ambulanze da Calvisano e Lonato, oltre ai vigili del fuoco.

Infatti, uno dei tre feriti ha avuto bisogno di loro per essere estratto da uno dei mezzi nel quale era rimasto bloccato. La sensazione iniziale, dopo aver udito un botto, è che le conseguenze dell’incidente potessero essere più gravi. Invece e per fortuna tutti sono stati soccorsi con un più rassicurante codice giallo. I feriti, di 45, 62 e 66 anni, sono stati condotti all’ospedale di Desenzano e alla Poliambulanza di Brescia.