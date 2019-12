Rezzato, anziano ciclista travolto dalla carambola tra due auto

(red.) Questa mattina, martedì 31 dicembre, pochi minuti prima delle 11 si è verificato un incidente stradale in via Castellini a Rezzato, nell’hinterland bresciano. L’impatto è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Cavour quando due auto si sono scontrate e una di queste è rimbalzata contro un anziano in bicicletta. A innescare lo scontro sarebbe stata una delle vetture che usciva da uno stop e così ha urtato un’altra di passaggio.

Nell’incidente uno dei veicoli ha proseguito la corsa contro un 89enne che è stato travolto. Sono scattati i soccorsi al 112 facendo arrivare l’automedica e due ambulanze della Croce Blu e da Mazzano che hanno assistito i feriti. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per ricostruire la dinamica, mentre l’anziano che ne ha fatte le spese è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Civile di Brescia. Nello scontro sono rimaste coinvolte anche altre tre persone, di cui un 13enne.