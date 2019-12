Travagliato, incidente in via Roma: ferita una 64enne

(red.) Questa mattina, lunedì 30 dicembre, si è verificato un drammatico incidente stradale a Travagliato, nella bassa Franciacorta, nel bresciano. E’ successo intorno alle 11,30 in via Roma, in una zona centrale del paese a due passi dalla scuola elementare, dalla biblioteca e dal centro sportivo e parrocchiale.

La dinamica, i cui contorni sono incerti, è tutta da valutare e al vaglio della Polizia Locale. Sul posto, dopo l’allerta al 112, sono arrivate due ambulanze, ma è stato chiamato anche l’elicottero. Ad avere la peggio è stata una donna di 64 anni che è stata assistita in codice giallo verso la Poliambulanza di Brescia.