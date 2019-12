Brescia, ciclista tamponato da un’auto verso la Maddalena

(red.) Ieri mattina, domenica 29 dicembre, un uomo di 52 anni residente a Collebeato, nel bresciano, era impegnato in una corsa amatoriale in bicicletta con altri amici lungo la salita di via Panoramica che porta verso il Monte Maddalena, la vetta più frequentata dai bresciani. Ma a un certo punto, intorno alle 9,30, superata la fermata dell’autobus San Gottardo, è stato tamponato (foto da Bresciaoggi) da una Seat Ibiza condotta da un 37enne della Valcamonica.

Il ciclista è stato sbalzato dalla sella finendo prima contro il cofano della vettura e poi a terra. E si può dire che il caschetto indossato sia stato decisivo per evitargli conseguenze più gravi. L’automobilista si è fermato per prestare la prima assistenza e insieme agli altri ciclisti della compagnia ha allertato i soccorsi al 112. Sul posto si sono mossi gli agenti della Polizia Locale per ricostruire la dinamica e gestire il traffico, mentre l’automedica e un’ambulanza di Brescia Soccorso hanno condotto il ciclista in codice giallo all’ospedale Civile.

Nell’impatto con l’auto e l’asfalto il casco si è spezzato in due e questo fa pensare a come possa aver salvato il 52enne sulla due ruote. L’automobilista, risultato negativo all’alcol test disposto come da prassi, si è giustificato dicendo di essere stato abbagliato dal sole che gli ha impedito la visibilità.