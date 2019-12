Vestone, 67enne investita da un’auto sulle strisce sulla sp 237

(red.) Nel bresciano si è riacutizzato nei giorni intorno a dicembre il mancato rispetto da parte degli automobilisti nei confronti dei pedoni. L’ultimo episodio del genere e più recente è avvenuto questa mattina, venerdì 20 dicembre, sulla provinciale 237 del Caffaro in territorio di Vestone, in Valsabbia. Intorno alle 7 una donna di 67 anni era appena arrivata e scesa alla fermata dell’autobus all’altezza di un’area tra negozi e filiali di banche. Subito dopo si è appostata sulle strisce pedonali per attraversare la strada e raggiungere l’altra sponda, ma in quel momento stava arrivando una Golf condotta da un cittadino trentino della Valle di Ledro e diretto verso Nozza.

La poca illuminazione insieme all’asfalto reso bagnato dalla pioviggine avrebbero indotto l’automobilista a non accorgersi della donna per poi colpirla. Subito il conducente si è fermato per prestare la prima assistenza e i soccorsi, allertando anche il 112. Sul posto sono arrivate l’automedica e un’ambulanza di Vestone, oltre alla Polizia stradale di Salò per ricostruire la dinamica. All’inizio l’intervento è stato da codice rosso, ma la donna di Lavenone è sempre rimasta cosciente e il suo quadro sanitario è stato ridimensionato al momento dell’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale di Gavardo.