Lumezzane, 60enne investito da un’auto: è in condizioni serie

(red.) Non accennano a fermarsi gli episodi di investimento di pedoni sulle strade da parte delle auto in provincia di Brescia. Uno dei casi più recenti in ordine di tempo si è verificato mercoledì pomeriggio 18 dicembre a Lumezzane, in Valtrompia. E’ successo intorno alle 17,30 in via Montini, nella frazione di Sant’Apollonio, quando pare che un 60enne stesse attraversando la strada per raggiungere un vicino spazio verde.

A un certo punto, quando era ormai in mezzo alla carreggiata, è sopraggiunta una Renault condotta da un 40enne che lo ha colpito. Nell’impatto il pedone sarebbe stato sbalzato in avanti di qualche metro riportando fratture varie a un piede e un trauma cranico. L’auto, il cui conducente potrebbe non essersi accorto del 60enne, ma non è esclusa nemmeno l’alta velocità, si è fermata per prestare assistenza al ferito.

L’investito è sempre rimasto cosciente e sul posto si sono mossi gli agenti della Polizia Locale di Lumezzane con l’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca. Il 60enne è stato condotto all’ospedale Civile di Brescia dove i medici gli hanno riservato la prognosi. La municipale si è anche occupata di gestire la viabilità congestionata in quei minuti di rientro dal lavoro e a causa della strada rimasta chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi.