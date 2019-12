Montichiari, due auto si tamponano: grave un 28enne

(red.) Nella notte tra martedì 17 e oggi, mercoledì 18 dicembre, si è verificato un grave incidente stradale tra due auto sulla provinciale 236 in territorio di Montichiari, nella bassa bresciana. E’ successo pochi minuti dopo la mezzanotte quando le due vetture si sono tamponate tra loro mentre procedevano verso sud.

Viste le condizioni in cui si presentavano i veicoli, si è subito accertato che le condizioni almeno di uno di loro fossero gravi. Sul posto sono scattati subito i soccorsi muovendo l’automedica insieme alla Croce Bianca di Brescia e a una da Calcinato, con i vigili del fuoco e la Polizia stradale di Brescia per ricostruire la dinamica.

Era stato allertato anche l’elicottero, ma non è potuto atterrare sul luogo a causa delle condizioni meteo. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 28 anni, alla guida dell’auto tamponata, portato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia. L’altro automobilista, un 38enne, è stato trasportato alla Poliambulanza in codice giallo.