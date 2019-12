Ghedi, camion si ribalta in un fosso: ferito il conducente

(red.) Questa mattina, martedì 17 dicembre, un mezzo pesante è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla via per Leno a Ghedi, nella bassa bresciana. E’ successo pochi minuti prima delle 10,30 quando un camion che si occupa di spurghi si è ribaltato in un fossato al fianco della carreggiata. Non è chiara la dinamica, ancora al vaglio, ma il conducente 47enne potrebbe essersi mosso troppo verso la sua destra sulla strada e rovesciandosi accanto alla banchina.

Con il mezzo ruote all’aria, sono stati attivati i soccorsi facendo arrivare sul posto l’automedica e due ambulanze della Croce Bianca di Brescia e da Ghedi, oltre ai vigili del fuoco e alla Polizia stradale. Nello scontro sarebbe rimasto coinvolto anche un 30enne, ma nessuno dei feriti è in pericolo di vita, visto che l’intervento è da codice giallo.