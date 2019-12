Flero, auto contro lampione: grave autista 43enne

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 16 dicembre, un uomo di 43 anni è stato soccorso dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale a Flero, nell’hinterland bresciano. E’ successo all’angolo tra via Pirandello e XX Settembre, nella frazione di Onzato, intorno alle 19,30 quando il conducente è uscito di strada.

Non è chiaro se abbia accusato un malore, abbia avuto una distrazione o per la scarsa visibilità, ma con la sua auto è piombato contro un lampione lungo la strada. Sul posto sono scattati i soccorsi facendo arrivare l’automedica e un’ambulanza del paese, oltre ai carabinieri della compagnia di Verolanuova per ricostruire la dinamica. L’uomo è stato ricoverato in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia e le sue condizioni sono ritenute serie.