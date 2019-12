Ghedi, scontro tra più auto sulla sp 24. Bambini tra i feriti

(red.) Nella prima serata di ieri, domenica 15 dicembre, alcune auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale, per fortuna non grave, lungo la provinciale 24 in territorio di Ghedi, nella bassa bresciana. E’ successo intorno alle 20 quando si sarebbe verificato un tamponamento tra diversi mezzi poco prima di una rotatoria e all’altezza dello svincolo per Montichiari, in direzione del centro di Ghedi.

Nell’impatto sono rimaste coinvolte nove persone, di cui anche tre bambini di 3 e 4 anni. La chiamata ai soccorsi ha fatto muovere sul posto l’automedica e tre ambulanze da Ghedi, Leno e della Croce Bianca di Brescia insieme ai vigili del fuoco e alla Polizia stradale. I feriti, in codice giallo e tutti lievi, sono stati condotti all’ospedale di Desenzano, al Civile e i bambini verso il Pediatrico.