Schianto a Puegnago, muore sul colpo un 51enne

(red.) Un’altra vittima della strada in provincia di Brescia. Il pomeriggio di domenica 15 dicembre, intorno alle 16,30, un uomo di 51 anni è deceduto sul colpo in seguito a uno schianto tra due auto avvenuto lungo via Merler a Puegnago, sul lago di Garda. Anche un 26enne, oltre alla vittima, risulta coinvolto nell’incidente. E’ stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Civile di Brescia. Le sue condizioni sarebbero gravi.

I rilievi del sinistro sono stati affidati agli uomini della Polizia stradale. Sul posto anche i vigili del fuoco.