Brescia, auto con tre anziani si ribalta al Villaggio Sereno

(red.) Questa mattina, mercoledì 11 dicembre, il quartiere del Villaggio Sereno a Brescia è stato scosso da un incidente che ha riguardato un’auto. E’ successo intorno alle 8,45 quando una Fiat Panda con a bordo due uomini di 81 e 90 anni e una donna di 81, si è ribaltata su un fianco lungo la traversa Dodicesima. L’incidente non è passato inosservato nel punto centrale del quartiere dove sono presenti diversi negozi e proprio da qui è partita la richiesta di soccorso al 112.

Sul posto sono giunte l’automedica e due ambulanze insieme agli agenti della Polizia Locale e ai vigili del fuoco. Questi ultimi si sono occupati di estrarre i tre feriti dall’abitacolo e per fortuna nessuno di loro è in gravi condizioni. Sono stati poi assistiti dai soccorritori in codice giallo e portati in ospedale.