Rovato, scontro tra auto e una contro muro. L’altra scappa

(red.) Nella prima serata di ieri, lunedì 9 dicembre, si è consumato un incidente stradale in via San Vincenzo a Rovato, in Franciacorta, nel bresciano. E’ successo intorno alle 20 quando lo scontro tra due auto ha indotto una di queste, una Ford Focus, a finire contro un muro ai margini della carreggiata. L’altra, invece, non si è fermata per appurare le condizioni dei due occupanti.

L’allerta ai soccorsi ha fatto intervenire sul posto i vigili del fuoco, l’automedica e un’ambulanza da Bornato, insieme agli agenti della Polizia Locale per ricostruire la dinamica. Uno dei giovani coinvolti, un 21enne, ha dovuto fare ricorso al trasferimento in codice giallo all’ospedale di Chiari. Nel frattempo si sta ancora cercando la vettura fuggita dopo aver provocato l’incidente.