Palazzolo, scontro tra due auto e una prende fuoco: tre feriti

(red.) Nella tarda serata di ieri, venerdì 6 dicembre, due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale in via Montegrappa a Palazzolo, nel bresciano. E’ successo pochi minuti prima delle 23,30 quando due appena maggiorenni e un adulto stavano trascorrendo la serata. A un certo punto, per cause da accertare, i due veicoli sono impattati tra loro. A subire le conseguenze peggiori è stata una delle auto che nel momento di sterzare è finita contro un albero e ha preso fuoco.

Ma per fortuna gli occupanti sono riusciti ad abbandonare in tempo l’abitacolo. Sul posto, dopo l’allerta al 112, sono giunti anche i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. La Polizia stradale si è occupata di ricostruire la dinamica e due ambulanze da Pontoglio e Palazzolo hanno trasportato i tre, due 19enni e un 43enne, in codice verde all’ospedale Mellini di Chiari.