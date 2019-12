Paderno, giovane si schianta in auto: soccorso in elicottero

(red.) Ieri sera, giovedì 5 dicembre, a Paderno Franciacorta, nel bresciano, si è verificato un drammatico incidente stradale che ha coinvolto un’auto. E’ successo dopo le 20,30 nel momento in cui un 19enne alla guida della sua Volkswagen Polo ha perso il controllo del veicolo, pare per evitare un gatto comparso all’improvviso sulla carreggiata di via Garibaldi, nel centro del paese.

Di conseguenza il giovane ha strisciato con il veicolo lungo le pareti accanto alla strada e poi è finito in un frontale contro i muri attorno alla chiesa. Un residente ha avvertito il botto e ha subito assistito il giovane allertando anche i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza della Franciacorta insieme alla Polizia stradale di Salò per ricostruire la dinamica, ma anche l’elicottero. Il ragazzo è uscito da solo dall’abitacolo, ma per lui si è reso necessario il trasferimento in codice giallo a bordo del velivolo verso l’ospedale Civile di Brescia.