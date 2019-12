Quinzano, frontale tra pullman di operai e un’auto: cinque feriti

(red.) Questa mattina, mercoledì 4 dicembre, si è verificato un drammatico incidente stradale sulla provinciale 9 Quinzanese in territorio di Quinzano, nella bassa bresciana. E’ successo pochi minuti prima delle 6 quando un furgone che trasportava operai diretti al posto di lavoro e un’auto sono rimasti coinvolti in un frontale. La ricostruzione della dinamica è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Verolanuova e pare che il conducente di uno dei mezzi abbia invaso l’altra corsia.

Forse per un colpo di sonno, vista l’ora mattutina. L’impatto ha provocato cinque feriti, tutti uomini dai 45 ai 66 anni, facendo arrivare i vigili del fuoco e diverse ambulanze da Orzinuovi, Verolanuova, Dello e dalla vicina provincia di Cremona. I feriti, per fortuna non in gravi condizioni, sono stati condotti in codice giallo tra l’ospedale Civile e la Poliambulanza di Brescia.