Ospitaletto, anziano prova l’auto e finisce in camera

(red.) Nel pomeriggio di ieri, martedì 3 dicembre, a Ospitaletto, nel bresciano, si è verificato un incidente stradale dalla dinamica assurda. E’ successo pochi minuti prima delle 16 quando un uomo di 72 anni, insieme al figlio 45enne, stava provando la propria Fiat 500 nuova con il cambio automatico e a servizio della sua disabilità. Ma proprio nel momento di uscire da un parcheggio in via Pontoglio, l’anziano avrebbe confuso i pedali e con l’auto ha fatto irruzione in una casa vicina ed entrando nella camera da letto.

Proprio in quel momento l’inquilina di 81 anni stava riposando e si è vista il muso della vettura abbattere una parete. Per fortuna il conducente, che era dotato di tutte le misure di sicurezza, è rimasto illeso così come l’anziana, pur comprensibilmente spaventata. I due sono stati soccorsi con le ambulanze di Bornato e della Croce Azzurra di Travagliato, ma subito dimessi dall’ospedale. Nel frattempo la Polizia Locale ha ricostruito la dinamica, mentre i vigili del fuoco e un’impresa specializzata si sono occupati di verificare la sicurezza dell’immobile colpito.