Cellatica, frontale tra pullman di studenti e auto: due feriti

(red.) Ieri, martedì 3 dicembre, di prima mattina, si è verificato un incidente stradale tra un autobus della linea 13 carico di studenti diretti a scuola e un’auto. E’ successo intorno alle 7,30 in via Breda a Cellatica, in Franciacorta, nel bresciano dove il pullman era alle prese con una svolta a sinistra all’altezza di un incrocio verso Brescia. E dal senso opposto stava arrivando un altro veicolo con cui l’impatto frontale non è stato più evitabile.

Subito dopo lo scontro, gli studenti a bordo dell’autobus sono scesi e per fortuna sono rimasti illesi. In ogni caso sul posto, dopo l’allerta al 112, sono arrivate l’automedica e due ambulanze della Croce Bianca e Blu di Brescia insieme alla Polizia Locale e ai carabinieri che hanno ricostruito la dinamica e le responsabilità. Alla fine il bilancio è stato di soli due contusi, di 51 e 52 anni, di cui uno ha avuto bisogno di essere trasportato in codice giallo all’ospedale Civile di Brescia. Da tempo si parla di mettere in sicurezza quell’incrocio pericoloso.