Tangenziale Ovest, auto contro un albero dopo tamponamento

(red.) Nella prima serata di ieri, lunedì 2 dicembre, la tangenziale Ovest di Brescia è stata teatro di un drammatico incidente stradale, per fortuna senza provocare gravi feriti. E’ successo intorno alle 20,45 tra via Oberdan e il ponte Crotte, non lontano dall’ex caserma Papa, dove si è verificato un tamponamento. Ad avere la peggio è stata una Toyota Yaris condotta da un 58enne e che subito dopo l’impatto, a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia leggera, ha perso il controllo finendo fuori strada e contro un albero.

L’utilitaria è andata completamente distrutta e sul posto per i soccorsi sono arrivate l’automedica, un’ambulanza di Brescia Soccorso, gli agenti della Polizia Locale e anche i vigili del fuoco. L’uomo è stato assistito in codice rosso e portato all’ospedale Civile, ma non sarebbe in pericolo di vita.