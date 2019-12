Manerbio, furgone si ribalta in un campo: autista illeso

(red.) Ieri mattina, lunedì 2 dicembre, un furgone è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Manerbio, nella bassa bresciana, intorno alle 8,30. E’ accaduto in via Miglio nel momento in cui il conducente del mezzo, anche per l’asfalto bagnato dalla pioggia, ha perso il controllo del veicolo sul quale trasportava materiale edile e cemento. Così, anche per uno smottamento della banchina, il furgone si è ribaltato in un campo.

Sul posto per soccorrere l’autotrasportatore 29enne è arrivata un’ambulanza seguita dagli agenti della Polizia Locale e dai vigili del fuoco che hanno disposto la chiusura della strada. Nel frattempo il giovane autista è stato assistito, ma non ha avuto bisogno di essere portato in ospedale visto che è rimasto illeso. Per circa un’ora e mezza la circolazione sulla strada è stata chiusa per consentire di recuperare il furgone e mettere in sicurezza la carreggiata.