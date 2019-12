Brescia, auto fuori strada sulla Maddalena: tre giovani feriti

(red.) Sono stati in qualche modo fortunati tre giovani che nella notte tra sabato 30 novembre e ieri, domenica 1 dicembre, sono finiti fuori strada a bordo di una Mercedes Classe C mentre percorrevano i tornanti che dal monte Maddalena conducono verso Brescia città. Mancavano pochi minuti alla mezzanotte e un 20enne di Castrezzato era alla guida del veicolo insieme a due amici – una ragazza e un ragazzo – 19enni.

A un certo punto, forse per un guasto meccanico o per aver perso il controllo, la vettura è uscita dalla carreggiata letteralmente volando al di sotto prima contro una ringhiera e poi tra gli alberi e le piante lungo il pendio. Queste sono state decisive per evitare conseguenze che sarebbero state ben più gravi. La zona dell’uscita di strada è quella di via Panoramica e sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Brescia per ricostruire la dinamica, oltre alle ambulanze e ai vigili del fuoco.

Infatti, l’autista e un altro passeggero sono riusciti a lasciare da soli l’abitacolo, mentre la ragazza è rimasta bloccata da sola all’interno. La giovane è stata estratta dalle lamiere e tutti i tre feriti sono stati condotti in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia per essere medicati.