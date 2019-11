Esine, scontro tra due auto sulla Ss 42: un ferito

(red.) L’asfalto reso umido dal calo della temperatura potrebbe essere una delle cause dell’incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 29 novembre, sulla statale 42 nei pressi dello svincolo di Esine, in Valcamonica, nel bresciano. E’ accaduto dopo le 18 quando due auto si sono scontrate tra di loro per motivi ancora da chiarire. Ad avere la peggio è stato uno dei conducenti, un 21enne, che è stato soccorso in codice giallo e trasportato all’ospedale del paese.

Lo scontro ha richiamato sul posto i vigili del fuoco di Darfo Boario che hanno messo in sicurezza la strada e rimosso i mezzi incidentati, oltre ai carabinieri di Esine, Capo di Ponte e del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Breno che hanno ricostruito la dinamica. Presenti anche l’automedica e un’ambulanza da Pisogne. A causa dell’incidente, sul posto il traffico è stato bloccato.