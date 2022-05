Cooking Quiz, bravi gli studenti degli alberghieri bresciani

Brescia. Si è conclusa venerdì, la 6^ edizione del COOKING QUIZ DIGITAL, il progetto didattico ideato da Plan Edizioni, Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da Peaktime. Un’edizione da record per il numero di scuole e studenti coinvolti e per la grande partecipazione e il commovente entusiasmo dei protagonisti: gli studenti degli Istituti Alberghieri d’Italia.

Dopo un tour “digitale” che ha raggiunto 105 Istituti Alberghieri coinvolgendo oltre 26.000 studenti, giovedì e venerdì le classi finaliste degli indirizzi “enogastronomia”, “sala-vendita” e “arte bianca – pasticceria” si sono battute per ottenere l’ambito titolo di CAMPIONE NAZIONALE COOKING QUIZ 2022.

In finale a rappresentare la provincia di Brescia i ragazzi dell’IIS “Olivelli Putelli” di Darfo Boario Terme con la classe 4^B cucina, dell’IPSSEOA “Caterina de’ Medici” di Gardone Riviera con la 4^A cucina e la 4^B sala-vendita e gli studenti dell’IIS “Giacomo Perlasca” di Idro con la 4^BC cucina. Grande soddisfazione per il corpo docente e per gli studenti che hanno dimostrato preparazione e tantissimo impegno in tutti gli appuntamenti con il contest. Valle Camonica Servizi, l’azienda che gestisce i servizi ambientali, da anni impegnata nelle scuole sui temi della sostenibilità, è orgogliosa dei risultati ottenuti dal corpo docente e dagli studenti “Olivelli Putelli” di Darfo Boario Terme perché hanno dimostrato una grande maturità nel voler imparare e competere, consapevoli che “l’agire sostenibilmente” può diventare una buona abitudine quotidiana nell’ambito alimentare, ambientale, sociale e culturale.

Campioni d’Italia per l’indirizzo “Enogastronomia” i ragazzi della 4^A dell’IIS “Domenico Rea” di Nocera Inferiore, al 2^ posto la 4^BT dell’IIS “Gae Aulenti” di Biella e medaglia di bronzo al “Crocetti – Cerulli” di Giulianova con la classe 4^C.

Per l’indirizzo “Sala-Vendita” medaglia d’oro per i ragazzi dell’IPIA “Emanuele Loi” classe 4^B, secondo posto per la 4^A dell’IPSSEOA “Assisi” e 3^ posto per l’IIS “Bernardino Lotti” di Massa Marittima classe 4^F.

Ha ottenuto il gradino più alto del podio per l’indirizzo “Pasticceria” l’IPSSEC “Olivetti” di Monza con la classe 4^H, argento per la 4^D dell’IPS “Alfio Moncada” di Lentini e 3^ posto il “Crocetti – Cerulli” di Giulianova, classe 4^I.

Lo staff del Cooking Quiz ha riservato a tutti gli studenti finalisti molte sorprese facendo intervenire, durante gli eventi, chef stellati e personalità di spicco del mondo della Sala e della Pasticceria. Molti di loro hanno posto direttamente le domande ai ragazzi, creando forti ed inaspettate emozioni e facendo salire ancora di più l’adrenalina a tutti gli studenti.

Sono intervenuti lo chef Matteo Berti Direttore Didattico di ALMA, lo chef stellato Giuliano Baldessari e il maestro pasticcere Sal De Riso. Gli eventi sono stati condotti dal presentatore ufficiale del Cooking Quiz, Alvin Crescini, bravissimo nel mantenere sempre alta l’attenzione dei ragazzi e a trasferire loro tutto l’entusiasmo e tutte le emozioni della gara e della sana competizione.

Un grandissimo successo la 6^ edizione del Cooking Quiz! Con i ragazzi sono stati trattati temi riguardanti sana e corretta alimentazione, valorizzazione delle eccellenze eno-gastronomiche del territorio, lotta allo spreco alimentare e corrette modalità di raccolta differenziata.

Ottimi i risultati per il focus dedicato alle buone norme di Raccolta Differenziata degli imballaggi in alluminio, carta e cartone, plastica, vetro ed acciaio che vengono utilizzati ogni giorno in cucina, grazie alla collaborazione dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA.

Un grande incoraggiamento ai ragazzi è arrivato anche da parte di tutti i partners del progetto che hanno messo a disposizione delle scuole prodotti o attrezzature per i laboratori e soprattutto hanno condiviso la loro expertise per ampliare le conoscenze e la formazione degli studenti: Cà di Lene Azienda Agricola leader della coltivazione del Mais Rostrato Rosso di Rovetta, Cameo Professional, CNA Agroalimentare, Coal, Colli Euganei Docg, Consorzio di Tutela della Mozzarella di bufala campana DOP, Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP, Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, GestCooper, Granarolo, Igor Gorgonzola, Italia Zuccheri, Montasio – Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio, Oleificio Zucchi, Trevalli Cooperlat, Unicam.

Cooking Quiz, per il suo valore didattico, formativo ed etico è patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed è il progetto didattico adottato dalla Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri di Italia Re.Na.I.A.

Lo staff del Cooking Quiz ringrazia tutti i docenti che hanno collaborato alla realizzazione del progetto didattico: senza di loro non avremmo potuto raggiungere gli ottimi risultati ottenuti.