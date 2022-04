Come pulire il forno incrostato: 5 consigli pratici

Milano. La cucina con il forno è deliziosa e fa risparmiare tempo, ma quando arriva il momento di pulirlo la cosa si fa complicata. Senza contare che spesso, senza un’adeguata manutenzione, il forno si rovina e richiede di essere riparato o sostituito. Con i nostri consigli pratici e veloci, pulire il forno, anche quello più incrostato, sarà un gioco da ragazzi, allungando la sua vita per anni. Avere un forno pulito e bello è più facile di quanto di possa pensare. Se i nostri suggerimenti non dovessero però bastare e hai problemi con il forno, la soluzione giusta è quella di affidarsi ad un centro di riparazione elettrodomestici, come Assistenza AEL .

Prolungare la vita del forno: pulirlo sempre bene.

Tra le faccende di casa, quelle della cucina sono le più dure, e pulire il forno è di certo una di queste, perché richiede tempo e fatica. Leggendo scoprirai nuovi modi per pulire il forno incrostato che non avevi mai provato e che ti permetteranno di prolungare la sua vita e avere un forno come nuovo. Ecco i nostri 5 consigli per pulire bene il forno e mantenerlo a lungo:

1. Pulisci il forno con regolarità.

Sembra scontato, ma non lo è. Il primo consiglio è quello di mantenere il forno sempre pulito, anche con una passata veloce. È importante eliminare i residui di cibo e cottura che con il tempo si incrostano causando sporco ostinato e cattivi odori che richiederanno molto tempo ed energie per essere ripuliti.

2. Usa l’occorrente adatto alla pulizia del forno .

Per pulire al meglio il tuo forno, procurati il materiale adatto:

spugne (mi raccomando, che siano antigraffio)

una spatolina per raggiungere gli angoli

un ottimo panno in microfibra per asciugare le superfici e il vetro

e infine un buon detergente per la pulizia del forno.

3. Rimedi naturali per pulire il forno: prova con l’aceto.

Se desideri usare prodotti naturali per pulire il tuo forno, allora prova con l’aceto. Usalo puro sulle superfici oppure mescola mezzo litro di aceto ad altrettanta acqua calda e la sua azione sgrassante ti permetterà di eliminare sporco ostinato e grasso in eccesso dal forno, semplificando le operazioni di pulizia senza usare prodotti nocivi.

4. Usa acqua e bicarbonato.

Hai mai provato il bicarbonato per le pulizie? No?! Fallo subito. Il bicarbonato è davvero un potente alleato per la pulizia della casa, in particolare per quella del forno. Unisci una tazza di bicarbonato, due di acqua tiepida e un cucchiaio di sale (andrà bene anche quello grosso) e forma una pastella che userai per sfregarla sullo sporco incrostato del forno. Risciacqua e il tuo forno sarà pulito senza spendere un centesimo.

5. Crea una miscela di aceto e sale.

Come ultimo rimedio naturale per pulire il forno, ti consigliamo di usare l’azione sgrassante dell’aceto a quella pulente del sale. Unisci un bicchiere di aceto, uno di acqua e 5 cucchiai di sale in uno spruzzino e vaporizza il tutto sulle pareti del forno, lasciando agire per circa 30 minuti. Dopodiché ripulisci con cura. Usando periodicamente questi semplici consigli riuscirai a pulire il forno incrostato con semplicità e ad effettuare le pulizie in modo migliore in pochi minuti, allungando la vita del forno e rimandando la sua sostituzione.