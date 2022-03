“Cucina solida vs Cucina liquida”: sfida tra piatti e bicchieri al Dialogue

(red.) Il mondo della mixology e quello della cucina sono davvero così separati? E se invece nascessero e si sviluppassero a partire dai medesimi ingredienti, dalle medesime tecniche?

Dialogue – Wine & Cocktail Lounge Bar, il locale fondato da Adrian Cristian e Adela Paul che offre una drink experience innovativa e dal sapore internazionale nel panorama bresciano, torna a sorprendere con un evento che guarda al di là dei tradizionali confini del bartending. L’esperienza ventennale in UK e la consulenza in Food & Beverage sul mercato nazionale ed internazionale hanno dato al fondatore di Dialogue una prospettiva all’avanguardia, in cui l’innovazione è frutto di ricerca, studio, sperimentazioni, dedizione al lavoro.

Nasce così “Cucina solida vs Cucina liquida”, l’evento in programma martedì 22 marzo dalle 19.30 in cui i partecipanti assisteranno a una vera e propria sfida tra drink e piatti e che vedrà la preziosa partecipazione dello chef Alberto Bertani del Qb Duepuntozero, il progetto gastronomico avviato con sua moglie, la Maître sommelier Irene Agliardi.

L’intuizione che ha ispirato l’ideazione dell’evento è ben lontana dalla classica degustazione, che prevede la proposta di un abbinamento tra drink e pietanze. La serata sarà quindi un’esperienza culinaria inedita per il palato che sarà stimolato grazie a quattro drink e quattro piatti preparati ad hoc e con gli stessi ingredienti: «La verità è che non c’è una reale distinzione tra una cucina e un bar e che utilizziamo le stesse tecniche, gli stessi ingredienti, le stesse cotture» racconta Adrian Cristian. «L’unica differenza è che i bartender lavorano con la parte liquida, gli chef con quella solida. Da Dialogue desideriamo offrire un’esperienza mai provata prima e vogliamo coccolare i nostri ospiti, sorprendendoli con qualcosa di davvero insolito».

La collaborazione con lo chef Bertani arriva proprio da questa comunanza di intenti, che vuole puntare alla crescita e alla sperimentazione del mondo food&beverage. «Sono già diversi anni che io e Adrian Cristian ci conosciamo: insieme abbiamo viaggiato e visitato cantine» racconta lo chef Alberto Beltrani. «Quando ha aperto il suo locale a Brescia, lo scorso settembre, sono andato a trovarlo e, come spesso accade, parlando di progetti e obiettivi è sorta l’opportunità di un evento insieme. Non ho esitato, perché ciò che si prospettava era un focus sulla fusione tra cucina liquida e cucina solida. Ciò che la maggior parte delle persone forse non sa è che i bartender utilizzano tutte le tecniche che vengono usate all’interno delle cucine da noi chef: la possibilità di unire due approcci diversi ma allo stesso tempo complementari mi ha subito incuriosito. Mi fa molto piacere prendere parte a questa serata».

Il menu, completamente a sorpresa, sarà sottoposto al gradimento dei partecipanti: ogni persona avrà la possibilità di esprimere il proprio giudizio attraverso una votazione in stelle, da attribuire a ogni portata liquida e solida del menu; a fine serata, saranno raccolti i voti e decretato il vincitore. Sarà la cucina solida o quella liquida a primeggiare?