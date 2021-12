Il pranzo di Natale e il cenone di Capodanno? “Fateli alla Cascina Clarabella”

(red.) Fervono i preparativi per le Feste in Cascina Clarabella. Per il pranzo di Natale e il Cenone di Capodanno l’agriristoro della cooperativa agricola sociale di Iseo Centottanta Cantina&Cucina punta sulla tradizione e porta l’inclusione anche in tavola, con menu speciali dedicati ai più piccoli e ai bambini e ragazzi fragili.

I piatti pensati dalla brigata per le ricorrenze più attese dell’anno celebrano i sapori più buoni del lago e della Franciacorta, ma anche le valli con i loro prodotti caseari d’eccellenza, per accontentare tutti. In carta ci sono ricette golosissime come i Tortelli di zucca in brodo di cappone, il Risotto alla crema di carciofi mantecato al Silter, i gnocchetti al Bitto, polenta e ragu di agnello, gli immancabili salumi, cotechino, spinaci, lenticchie e alcune chicche come la Spigola di lago e gli Agoni del Sebino affumicati con spinaci e pinoli.

Per accompagnare i piatti e per il brindisi la cucina si affida alla cantina di casa Clarabella, a partire dai suoi Franciacorta Bio Brut, èssenza e Saten, nel segno della filiera cortissima.

Quanto al dolce, il pranzo di Natale e il Cenone di Capodanno di Clarabella si chiudono con il panettone d’autore creato in esclusiva per la cooperativa agricola sociale dal pasticciere bresciano Bruno Andreoletti, interprete dell’arte dolce premiato nel 2019 per il “Migliore panettone del mondo” dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria. (Il panettone si può acquistare anche alla bottega di Clarabella e allo stesso ristorante).

Il Centottanta Cantina&Cucina dedica un’attenzione anche ai più piccoli e ai bambini e ragazzi fragili. Per loro mette in tavola colorati menu illustrati in simboli con le pietanze più amate, rappresentate sotto forma di disegni, e allegri motivi natalizi: pupazzi di neve, alberi di Natale, ghirlande e animaletti. Per tutta la durata delle feste, i piccoli ospiti di Clarabella – sia al ristorante che in agriturismo – potranno così fare la loro ordinazione divertendosi e in totale autonomia, indicando le pietanze desiderate.

Chi desidera fare un regalo diverso per Natale può richiedere al Centottanta Cantina&Cucina un biglietto-voucher per un pranzo o una cena, con la possibilità di personalizzare il proprio messaggio di auguri. Maggiori informazioni sui menu per le feste e sulle proposte di Clarabella sul sito cascinaclarabella.it. Per prenotare o per richiedere il voucher regalo si può chiamare il numero 0309821041 o scrivere a clarabella@cascinaclarabella.it.