Clarabella, sul palco dei Cook Awards 2021 per la “Sostenibilità”

(red.) A pochi giorni dal premio come “Migliore realtà sociale 2021” a Golosaria, arrivano altri riconoscimenti per Clarabella.

Domenica 28 novembre il presidente Andrea Rossi è salito sul palco dei Cook Awards 2021, i premi gastronomici del Corriere della Sera che consacrano i talenti del Cibo. Il presidente di Clarabella si è classificato tra i tre finalisti nella categoria ‘Sostenibilità’ per essersi “contraddistinto per passione, talento e valori etici nel mondo della cucina”.

La cooperativa non ha vinto, ma è tornata a casa con i complimenti e gli applausi della giuria di giornalisti e la soddisfazione di aver potuto raccontare a una platea così importante il progetto di inclusione che porta avanti dal 2002.

Il giorno prima, domenica 28, Clarabella è stata protagonista anche a Melaverde, il programma gastronomico di Canale 5 che gira l’Italia alla ricerca delle eccellenze agricole e agro alimentari del nostro Paese.

La conduttrice televisiva Ellen Hidding ha raccontato i progetti di inclusione della cooperativa sociale e le esperienze vissute con la troupe nei giorni che ha trascorso in Cascina Clarabella a inizio novembre. Il reportage di viaggio ha condotto i telespettatori al frantoio di Rodengo, al centro di acquacoltura di Lodrino in Valt Trompia, all’Agroittica Clarabella, all’agriristoro Centottanta Cantina e, infine, nella cantina franciacortina.

Intanto, a Clarabella fervono i preparativi per le Festività. La cooperativa ha lanciato la sua tradizionale Campagna di Natale con tante idee regalo nel segno della bontà e della eticità: dal vino all’olio, dalla pasta di grano antico alle salse, dai prodotti siciliani ai biscotti e panettoni. Con una bella novità: quest’anno oltre al panettone della Pasticceria Giotto dal Carcere di Padova si può scegliere il panettone del pasticciere bresciano Bruno Andreoletti. L’artigiano – premiato per il “Migliore panettone del mondo 2019” dalla Federazione Internazionale Pasticcerie e Gelateria – ha creato per la cooperativa sociale di Iseo un panettone proprio con l’olio extravergine Clarabella.

Tutti i prodotti si possono acquistare – singolarmente o in cesti personalizzabili – alla bottega di Cascina Clarabella (via Delle Polle 1800, Iseo), oppure si possono ordinare scrivendo a clarabella@cascinaclarabella.it o telefonando allo 0309821041.

Per conoscere tutti i prodotti e le iniziative per le Feste della cooperativa si può consultare il sito cascinaclarabella.it.