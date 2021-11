Guida Michelin Italia 2022, nei nuovi Bib Gourmand anche tre ristoranti bresciani

(red.) In anteprima sul lancio della 67a edizione della Guida MICHELIN Italia, che si terrà in Franciacorta il 23 novembre, Michelin svela i nomi dei nuovi ristoranti Bib Gourmand. Il Bib Gourmand, ovvero la faccia sorridente dell’Omino Michelin che si lecca i baffi, è il pittogramma che indica un ristorante che propone una piacevole esperienza gastronomica, con un menu completo a meno di 35€.

Nella Guida MICHELIN 2022 sono 20 i nuovi Bib Gourmand, per un totale di 255 ristoranti. Ci sono anche tre locali bresciani: Da Sapì (Esine), Dalie e Fagioli (Manerba del Garda) e Osteria della Villetta (Palazzolo sull’Oglio).

Lo scopo del team degli ispettori è scoprire nuovi Bib Gourmand in tutti gli angoli

d’Italia, dalle grandi città ai piccoli centri raggiungibili per strade

sterrate. Il rapporto qualità-prezzo è certamente un elemento essenziale nella selezione, ma prioritaria è la passione per la tavola che crea l’atmosfera dei ristoranti Bib Gourmand, in cui si gustano ricette spesso ispirate alla tradizione. Ma non solo.

La nuova selezione sarà disponibile sul sito della Guida MICHELIN e sulle app iOS e Android a partire dal 23 novembre dalle ore 19.00. Scarica l’app gratuita per esplorare e prenotare tutti i ristoranti Michelin e gli hotel più unici ed emozionanti del mondo. Gli utenti dell’app possono anche creare e condividere le proprie liste dei ristoranti e hotel preferiti.