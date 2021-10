Gardone Val Trompia, lunedì alla Cascina dei Gelsi laboratorio gastronomico

(red.) Lunedì 1 Novembre al Ristorante La Cascina dei Gelsi di Gardone Val Trompia, arriva la tappa numero 11 del Laboratorio Gastronomico delle Valli Reslienti – cene itineranti a kilometro zero in Valle Trompia e Valle Sabbia.

L’ antica cascina dell’ ‘800 vi accoglie con una proposta da prenotare direttamente al ristorante (030 832594)

Il menu avrà un costo di € 35 e comprende:

MENU DELLA SERATA

Antipasto

Terrina di formaggi nostrani di Valle gratinati al forno con tartufo abbinati a confetture locali

Primo

Tagliolini all’uovo con ragù di cinghiale al Botticino

Secondo

Spezzatino di cervo in umido con polenta e patate al forno

Dolce

Crostata con confettura ai frutti di bosco

Vino Az. Agr. Noventa di Botticino

Acqua e caffè

La rassegna proseguirà fino a dicembre con un ghiotto calendario di appuntamenti gastronomici che permetterà di apprezzare, tappa dopo tappa, 18 incantevoli scorci delle nostre valli, di gustare 18 sapienti interpretazioni culinarie dei nostri piatti e di incontrare e conoscere molti dei produttori locali protagonisti dei menù proposti. A questo link è possibile visualizzare la brochure con tutti i menù e le indicazioni per la prenotazione delle 10 cene dei Laboratori Gastronomici dei prossimi mesi: http://attivaree-valliresilienti.it/static/upload/bro/brochure-laboratorio-gastronomico-def.pdf