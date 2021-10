A Cascina Clarabella arrivano in tavola i “Sapori d’autunno”

(red.) A Cascina Clarabella si apre un ciclo di serate gastronomiche a tema, dedicate all’autunno. Le serate si svolgono al ristorante della cooperativa agricola sociale Centottanta Cantina&Cucina di Corte Franca in via Enrico Mattei.

La prima è in programma giovedì 15 ottobre alle ore 20, si intitola “Come prepararsi all’autunno” e mixa cucina e benessere. Insieme alla naturopata Francesca Spada si imparano i segreti per prepararsi e preparare i bambini all’inverno: l’alimentazione più corretta, i rimedi naturali e le tecniche contro i primi raffreddori e i massaggi da fare ai piccoli.

Con i consigli della consulente d’immagine Alice Chiarini si imparano i colori e i capi di abbigliamento che ci valorizzano di più. La serata prevede dimostrazioni pratiche e una degustazione dedicata ai sapori d’autunno a base di Giardinetto di verdura dell’orto, vellutata di zucca con crostino di pane e carpaccio e calice di Franciacorta Brut Clarabella.

Giovedì 21, venerdì 22 e venerdì 23 ottobre, a partire dalle 19.30, per chi ama le carni e le ricette della tradizione regionale, c’è “Passione bolliti”, serata in omaggio al piatto tradizionale della cucina piemontese, con un tripudio di vari tipi di carne bollite accompagnati da salse e contorni di verdure.

Venerdì 29 ottobre, sempre dalle 19.30, è la volta di “Tra castagne e Franciacorta”: menu dedicato ai frutti nel riccio – simbolo per eccellenza dell’autunno – nell’interpretazione gourmet dello chef di casa.

Giovedì 4, venerdì 5 e sabato 6 novembre, allo stesso orario, ritorna “Passione bolliti”, per gli appassionati di questo piatto che se lo fossero perso la settimana prima o volessero replicare con altri amici o famigliari.

L’ultimo appuntamento di “Sapori d’autunno in Clarabella” è venerdì 12 novembre con “Tra zucca e Franciacorta”, menu a ‘super chilometro zero’, realizzato con le zucche dell’orto Clarabella.

Le serate sono anche l’occasione per fare una degustazione dei vini di Cantina Clarabella. Ad ogni piatto viene infatti abbinato un Franciacorta della casa. Per prenotare: 030 9821941 o clarabella@cascinaclarabella.it.

Menu e programma delle serate si possono consultare sul sito cascinaclarabella.it e/o sulle pagine social Facebook e Instagram.