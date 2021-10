Laboratorio Gastronomico delle Valli Resilienti alla Casa nel Bosco di Nave

(red.) Dopo la tappa al Tamì di Collio V.T., il Laboratorio Gastronomico delle Valli Resilienti e le sue cene itineranti proseguono il loro viaggio tra i sapori delle Prealpi Bresciane questa volta scendendo verso la bassa valle, alla Casa nel Bosco di Nave, un luogo immerso nella natura che promuove i prodotti locali innovando la tradizione.

Venerdì 8 Ottobre durante la cena alla Casa nel Bosco sarà presentata l’azienda agricola Pesei che ci porterà alla scoperta delle erbe spontanee che crescono incontaminate sull’Altopiano di Caregno. La cena, da prenotare direttamente al ristorante (030 253 3220), avrà un costo di € 40 e comprende:

Antipasto

“Polpetta Giulia” su fonduta di Nostrano Valtrompia, melanzana al carbone e sciroppo d’abete

Primo

Corona di ricotta di capra dell’Azienda Agricola Tre Gatti, buon Enrico e funghi di bosco

Secondo

Picanha al fieno e camomilla con miele di rododendro

Dolce

Cioccolato, finocchietto e piccoli frutti

Calice di Vino della cantina Lazzari (Capriano del Colle)

Acqua e caffè

La rassegna proseguirà fino a dicembre con un ghiotto calendario di appuntamenti gastronomici che permetterà di apprezzare, tappa dopo tappa, 18 incantevoli scorci delle nostre valli, di gustare 18 sapienti interpretazioni culinarie dei nostri piatti e di incontrare e conoscere molti dei produttori locali protagonisti dei menù proposti.

A questo link è possibile visualizzare la brochure con tutti i menù e le indicazioni per la prenotazione delle 10 cene dei Laboratori Gastronomici dei prossimi mesi: http://attivaree-valliresilienti.it/static/upload/bro/brochure-laboratorio-gastronomico-def.pdf

Come arrivare

In automobile: Autostrada A4 Milano – Venezia, uscita Brescia Est e proseguire sulla SS45 per la Val Sabbia, uscita Ospitaletto per la Val Trompia.

In autobus: Dalla stazione trasporto pubblico S.I.A. di Brescia prendere la linea 202 in direzione Vestone per la Val Sabbia, linea 201 verso San Colombano per la Val Trompia.

In treno: fermata Brescia sulla tratta Milano – Venezia.

Per maggiori informazioni sul progetto Valli Resilienti: http://www.attivaree-valliresilienti.it/it/index.html

Media Contact ATTIVAREE – VALLI RESILIENTI:

Arianna Bonardi – info@attivaree-valliresilienti.it – tel. 030 8337437