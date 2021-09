Wine Week Milano: anche Destination Gusto celebra il buon vino italiano!

(red.) Torna finalmente a Milano, dal 2 al 10 ottobre, la Wine Week, l’evento per i wine lovers! Nove giorni ricchi di appuntamenti dedicati al vino italiano, tra degustazioni, eventi, happening e incontri diffusi su tutta la città. Basterà uscire di casa e passeggiare per le vie milanesi per ritrovarsi nei più importanti territori vinicoli italiani e assaporarne i vini più pregiati.

Un calendario ricco di appuntamenti interessanti, che avrà inizio sabato 2 ottobre con un brindisi collettivo, un buon augurio per la ripartenza del settore vinicolo e il ritorno a una vita piena di incontri e condivisione.

Chi parteciperà all’evento avrà l’occasione di gustare vini 100% Made in Italy, che raccontano la storia enogastronomica del nostro Paese e che ogni anno portano alto il nome dell’Italia in tutto il mondo.

