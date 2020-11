Cibo e bevande, quali sono gli abbinamenti migliori

(red.) Quando si prepara un piatto o lo si ordina è bene comprendere quali siano i migliori abbinamenti tra cibo e bevande per gustare al meglio un primo, un secondo oppure un dolce. Che sia un buon vino oppure una birra, qual è il miglior accompagnamento tra un piatto e una bevanda alcolica? Scopriamolo insieme!

Cosa bere con la pizza? Quale bevanda abbinare?

Il primo piatto che vogliamo proporvi è forse uno dei più amati in tutto il mondo: la pizza! La pizza può essere preparata in teglia, in casa, nel forno a legna oppure ordinata da una pizzeria. Qualunque sia il modo in cui decida di mangiare la pizza è bene scegliere di abbinarla alla bevanda giusta. Se stai preparando la tua pizza a casa o la stai preparando, per i gusti classici l’abbinamento migliore è con una birra bionda. Se poi puoi versartela con uno spillatore di birra da casa, il risultato che otterrai tra pizza e birra sarà davvero perfetto. Diverso invece se hai preparato o ordinato una pizza gourmet con ingredienti molto particolari. In questo caso se la pizza ha un gusto deciso ti consiglio di abbinare un vino rosso come il Pinot Nero, se invece è a base di pesce allora puoi abbinare un calice di Trento DOC.

Cosa bere con il sushi?

Cosa bere con il sushi? Il sushi è una preparazione giapponese molto apprezzata in tutto il mondo e che anche in Italia sta prendendo sempre più piede. Ma cosa abbinare a un buon sushi o sashimi? Il primo pensiero sicuramente è il vino bianco! Ed effettivamente un buon calice di Franciacorta, un calice di Pinot Grigio oppure uno Champagne Brut Rosé, sono ideali d’abbinare al sushi, si può scegliere anche di bere una bella birra fredda con questo piatto giapponese. Puoi optare per una birra giapponese dal gusto leggermente amaro. Oppure puoi scegliere una birra rossa che s’abbina bene con il pesce crudo.

Cosa bere con i secondi di carne?

I secondi a base di carne rossa dovrebbero essere abbinati a un vino rosso. Se poi sono preparazioni a base di carne corpose e saporito è meglio scegliere un vino ben strutturato. Con la carne rossa va bene un vino come un Merlot, un Negroamaro del Salento e per i palati più raffinati un Barolo. Per la carne bianca va bene sia un rosso delicato sia un vino bianco. Per i rossi si consiglia un calice di Cabernet dell’Alto Adige, un Primitivo di Manduria o un Brunello di Montalcino, per i vini bianchi invece si può scegliere un Cava Brut oppure uno spumante millesimato o un Sauvignon Bianco del Friuli.

Quale bevanda abbinare ai primi piatti?

I primi piatti delicati a base di pesce sono d’abbinare a un vino bianco come il Muller Thurgau, Pinot Grigio Superiore, un Sauvignon DOC bianco o un Ribolla Gialla. Per i primi piatti più corposi a base di carne invece il vino rosso è perfetto. In questo caso si può andare dal Negroamaro del Salento, al Nero D’avola, il Primitivo di Manduria oppure un Aglianico del Vulture. Con alcuni primi piatti però come ad esempio la Carbonara, l’Amatriciana oppure i primi “ignoranti” a base di panna, oppure con la pasta al forno. Si può scegliere di abbinare anche una buona birra bionda fredda.

Cosa bere con un dolce?

Infine, con i dolci sicuramente sono consigliati gli spumanti brut, gli champagne e spumanti dolci. Oltre alle bollicine che sono un classico abbinamento per il dolce, si può scegliere di gustare i prodotti secchi anche con bevande come il Passito. Non solo, si possono abbinare anche i vini al dolce, ad esempio sono indicati il Cannonau di Sardegna, il Dolcetto, la Malvasia, il Montepulciano d’Abruzzo e il Bardolino.