Delivery festival: ripartono i ristoratori di Castel Mella

(red.) Un weekend di festa per celebrare la fine del lockdown e la riapertura dei battenti. Dal 28 al 31 maggio, i ristoranti di Castel Mella (Brescia) daranno vita al Delivery Food Festival, quattro giorni di consegne a domicilio per promuovere e rilanciare la propria attività.

L’evento è organizzato da Eatinero, marchio operante da molto tempo negli eventi di street food e attivo dal 2017 a Castel Mella con l’organizzazione del Festival del cibo di strada, solitamente previsto per il mese di settembre, in collaborazione con l’amministrazione comunale e CDM, società di delivery con sede a Milano.

Durante questi giorni, i ristoranti di Castel Mella presenteranno i propri menu all’interno della piattaforma online – www.deliveryfestival.it – in cui sarà possibile prenotare il proprio cibo con consegna a domicilio, scegliendo il giorno e la fascia oraria desiderata. Gli ordini saranno consegnati ogni giorno “no stop” dalle 10:00 alle 21:00. Nelle fasce orarie più lontane dai pasti (10-12 e 14-19) saranno recapitati pic-nic bag, piatti freddi o rigenerabili (tramite l’uso di forno/fornelli), mentre nelle fasce orario di pranzo e cena (12:00-14:00 e 19:00-21:00) saranno consegnati piatti caldi espressi. A effettuare le consegne saranno gli stessi ristoratori, coadiuvati da una squadra di riders provenienti dal capoluogo lombardo che rimarranno a disposizione sul territorio per tutto il periodo della manifestazione.

Oltre ai ristoranti di Castel Mella, l’evento coinvolgerà anche alcuni food truck bresciani che sosteranno (e cucineranno) nel cortile dell’Auditorium Giorgio Gaber, area messa a disposizione dal Comune e rigorosamente chiusa al pubblico. La piattaforma deliveryfestival.it ospiterà una sezione dedicata anche ai loro menu.

Questi gli operatori castelmellesi e dei paesi limitrofi coinvolti: 44 Piatti, Agriturismo Al Cantarane, Branchie (food truck), Go Fam Fes (food truck), Il Cenacolo, La Roulottina (food truck), Osteria Masna, Pizzart, Ristorante La Perla, Trattoria 26 Aprile, Trattoria Conti.

DOVE, COME, QUANDO. Delivery Food Festival

Castel Mella (BS) – 28 • 29 • 30 • 31 Maggio 2020

