Torreggiani, vino sfuso a domicilio nel Bresciano

(red.) Vino Sfuso a domicilio, la nuova strada lanciata in tempi di Covid 19 dalla Cantina Torreggiani di Rezzato. La scelta integra economicità, sostenibilità ecologica, possibilità di scegliere fra 30 tipologie di vino, tutte di qualità, coniugate al servizio a Domicilio.

L’Azienda recentemente collocata nel Castello di Treponti a Rezzato, ha cambiato strategia negli anni scorsi avviando una scelta molto particolare. Il vino che prima venive imbottigliato oggi è proposto sfuso, con una varietà di tipi, in buona parte di carattere varietale, offrendo un prodotto di qualità, senza tutti i costi legati al packaging, confezionamento ed immagine. Una sorta di ritorno alle origini Bibliche con Pane e Vino distribuiti sciolti. Un’offerta che spazia tra oltre 30 tipologie di vini rossi, bianchi, rosati, frizzanti, e con diverse tipologie di gradazione, il tutto per poter soddisfare le diverse tipologie di palato.

Le consegne sono dedicate a tutta la Provincia. “Oltre ai nostri clienti usuali, ci siamo resi conto di quanto la richiesta di vino sfuso, durante l’emergenza, sia cresciuta: complici le cene e gli aperitivi virtuali, l’ingannare il tempo in cucina, abbiamo pensato, così, di aiutare i bresciani agevolandoli nel rispettare le direttive di non uscire o non attraversare i confini comunali”.

La nuova filosofia dell’attività fondata nel 1408, si basa sul concetto di poter acquistare un buon prodotto a un prezzo accessibile, grazie alla mescita di vino sfuso da consumare nelle proprie abitazioni.

Se, nella normalità, si tratterebbe di recarsi al locale e riempire i propri contenitori (scelta green che riduce anche il consumo di vetro e plastica), durante questa situazione di emergenza si possono acquistare i pratici bag in box dedicati (contenitori appositi sterili riempiti per la consegna, che possono essere conservati in frigorifero o in dispensa) da 3 o 5 Litri o piu. Per Informazioni www.vinitorreggiani.it – 3485821227