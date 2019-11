Chef Valzelli: show-cooking alla festa del Torrone

(red.) Uno show-cooking di altissimo livello, in cui, in modi differenti, si parla di cibo, di prodotti tipici, delle tradizioni e dei prodotti di East Lombardy. E’ questo l’evento clou della Festa del Torrone di Cremona, 16-24 Novembre 2019. In questo appuntamento sono coinvolte le quattro province: Mantova, Cremona, Bergamo e Brescia, attraverso gli chef under 30 più rappresentativi e talentuosi del territorio che prepareranno, per una giuria di esperti, un intero menù dall’antipasto al dolce. Le quattro portate andranno a formare così il Menù East Lombardy.

Curerà il dolce lo chef bresciano Augusto Valzelli, 29 anni, nel Novembre 2015 lo chef stellato più giovane d’Europa con il Ristorante Agrodolce di Imperia, primato tutt’ora insuperato. Un vanto per Brescia, la sua città, dove è tornato nel 2017, portando il prestigio di quel riconoscimento, che nessun altro collega in città può vantare. Il ristorante di Valzelli La porta antica dal 2019 è sulla Guida Michelin. L’appuntamento si terrà sabato 23 Novembre alle ore 12 all’Hotel Delle Arti a Cremona.