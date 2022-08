Enoturismo e olioturismo, bando da 390mila euro da Regione e Unioncamere

Brescia. Un bando da 390mila euro di Regione e Unioncamere Lombardia per promuovere enoturismo e olioturismo.

Le risorse (contributi a fondo perduto) sono destinate a micro-piccole e medie imprese lombarde operanti nel settore vitivinicolo, e a quelle produttrici di olio, ai frantoi egli agriturismi lombardi per la promozione di vini e olii Dop e

Igp.

A beneficiarne anche i Consorzi di Tutela dei vini Dop e Igp lombardi e degli olii extravergini di oliva «Garda» e «Laghi Lombardi» Dop e le «Strade dei vini e dei sapori».

Il fondo è stato messo a disposizione, per un valore di 270mila euro, dalla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, guidato dall’assessore bresciano Fabio Rolfi, e per 120mila euro dalle Camere di Commercio. Duemila euro il valore minimo dei progetti presentabili da parte di imprese e consorzi (massimo finanziabile di 10mila euro), 5mila euro per le «Strade dei vini e dei sapori» (contributo massimo finanziabile di 18mila euro).

Le domande possono essere inoltrate esclusivamente in via telematica entro le 12 del 14 ottobre sul portale http://webtelemaco.infocamere.it.

Per tutte le informazioni il bando è pubblicato alla pagina web

http://www.unioncamerelombardia.it(allasezioneBandi-contributialleimprese).