Cooperative, venerdì in Cdc un incontro sull’evoluzione delle norme

Brescia. Nella giornata di venerdì 1° luglio 2022, dalle ore 9,30 alle 12,30, presso il salone ridotto della Camera di Commercio di Brescia in via Einaudi 23, l’Osservatorio per la cooperazione di Brescia promuove un incontro per illustrare l’evoluzione della normativa in materia di Cooperative e la conseguente ricaduta sull’attività ispettiva partendo dalla Legge 142/2001, giungendo alle novità introdotte D.lgs. 146/2021.

Il percorso di raccordo di questi vent’anni di normativa sulla vigilanza sarà particolarmente utile per le imprese ed i professionisti che seguono il tema degli appalti e necessitano di conoscere le ultime novità sulla corretta gestione degli stessi e gli aggiornamenti in tema di “sospensione”.

In occasione del convegno sarà allestito un corner dedicato a coloro che desiderano conoscere gli strumenti e i servizi digitali offerti dalla Camera di Commercio.

Interverranno ai lavori della giornata:

 Roberto Romillo, direttore Ispettorato Territoriale del Lavoro

 Massimo Ziletti, segretario generale della Camera di Commercio di Brescia

 Maurizio Fazio, Ispettorato Territoriale del Lavoro

 Salvatore Giuffrida, supporto operativo Ispettivo Inps Lombardia

 Paola Marchina, responsabile Processo aziendale Inail

 Tonj della Vecchia, associazioni cooperative

 Roberto Maestrelli, organizzazione dei lavoratori

Modera Rosa Papalia, responsabile del processo vigilanza Ispettorato Territoriale del Lavoro.