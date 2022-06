Edilizia, obbligo Soa anche per i privati: Confartigianato Brescia lancia sondaggio

Brescia Obbligo di attestazione Soa anche per gli appalti privati. Cosa cambia per le imprese? La Legge n.51 del 20 maggio 2022 ha introdotto l’obbligo per le imprese di essere in possesso dell’ attestazione Soa per operare nel mercato dei bonus edilizi, anche per i lavori privati. Sino ad ora questo tipo di certificazione, rilasciata da appositi enti riconosciuti, era necessaria solo per partecipare a gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150mila euro.

Ora la medesima attestazione verrà richiesta anche per il settore privato ogni qualvolta un lavoro superi i 516mila euro. L’obbligo scatterà dal 1° gennaio 2023 e coinvolgerà, oltre alle imprese del comparto edile, anche tutte quelle attività che intendono accedere ai bonus fiscali: serramentisti, installatori di impianti elettrici e termoidraulici. Sin dall’inizio forte è stata la contrarietà di Confartigianato all’obbligo di certificazione Soa per le imprese artigiane che si unisce alla preoccupazione soprattutto per le continue modifiche alle norme sugli incentivi in edilizia che stanno bloccando definitivamente i lavori di riqualificazione degli edifici con danni irreparabili per l’intero settore.

Confartigianato ha richiesto nei giorni scorsi l’abolizione dell’obbligo per le imprese di possedere un’attestazione SOA per operare nel mercato privato. Alla luce di tutto ciò Confartigianato Imprese Brescia si è messa a disposizione per capire le reali esigenze, affrontare da subito la problematica insieme ai propri associati e tracciare un quadro dettagliato sugli effetti che potrebbero derivare dall’introduzione del nuovo obbligo: lo ha fatto lanciando un breve questionario e anticipando, inoltre, che in programmazione ci sarà a breve un seminario per approfondire quelli che sono i requisiti generali e gli aspetti tecnico ed economici necessari per ottenere l’attestazione Soa. Per rispondere al questionario visitare l’area news del sito www.confartigianato.bs.it