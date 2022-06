Quaderno dell’Osservatorio sul diritto dell’Impresa: martedì la presentazione

Brescia. Confindustria Brescia e Università degli Studi di Brescia presenteranno domani martedì 14 giugno, alle ore 16.00 – nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Brescia (via San Faustino 41) – il primo Quaderno dell’Osservatorio sul diritto dell’impresa istituito dall’associazione di via Cefalonia e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia, per la realizzazione di progettualità congiunte tra il mondo accademico e quello dell’impresa.

All’appuntamento interverranno Silvia Mangiavini (Vice presidente Confindustria Brescia con delega a Legalità e Bilancio di Sostenibilità), Alberto Gambino (Università Europea di Roma), Matteo Rescigno (Università degli Studi di Milano), oltre agli autori Giulia Ballerini, Filippo Casini e Alessandra Prandi. Introduzione, coordinamento e conclusioni sono affidati alla dott.ssa Paola Migliorati, ai prof. Maurizio Onza e Valerio Pescatore e alla dott.ssa Chiara Picciau.

Nel primo elaborato, intitolato “Documenti informatici e firme elettroniche nell’attività d’impresa”, vengono approfonditi i profili di validità e prova dei documenti informatici, compreso l’utilizzo delle firme elettroniche nei rapporti tra imprese.

Il volume si pone come un utile strumento che consente al lettore di orientarsi nei risvolti di una materia sensibile alle continue e incessanti innovazioni tecnologiche, non sempre accompagnate da un altrettanto celere allineamento normativo. In tal senso, infatti, nel testo si è dato anche riscontro diretto ai quesiti provenienti dalle imprese bresciane e raccolti dai funzionari di Confindustria Brescia sul tema.

L’Osservatorio sul diritto dell’impresa è nato lo scorso anno ed è composto da funzionari di Confindustria Brescia e studiosi del Dipartimento di Giurisprudenza dell’UniBs. Lo scopo dell’Osservatorio è quello di approfondire tematiche giuridiche di interesse per le imprese e di fornire loro una guida che contenga le risposte, concrete e agevolmente fruibili, ai problemi riscontrati nella gestione quotidiana della loro attività. Inoltre, il Progetto rappresenta la sintesi del comune intento dei promotori di leggere e interpretare le esigenze del contesto economico partendo dalle istanze contingenti delle imprese, anche nell’ottica di fornire un esame critico del quadro normativo.

L’incontro nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Brescia è aperto a tutte le Aziende associate.

Una copia del volume in formato digitale sarà disponibile gratuitamente per tutte le Associate che ne faranno richiesta all’Area Legale, Diritto d’Impresa e Rapporti con la Pubblica Amministrazione di Confindustria Brescia.