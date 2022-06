Bovezzo, Abaribi raddoppia la dolcezza e apre un nuovo stabilimento

Bovezzo. Abaribi raddoppia e apre un nuovo stabilimento a Brescia, in via del Serpente. Con un investimento da 11 milioni di euro, l’azienda dolciaria di Bovezzo si allarga, a fronte di una richiesta che si è sempre più sviluppata nei confronti di un prodotto artigianale di qualità.

L’obbiettivo è raddoppiare la produzione, passando dagli attuali 80mila pezzi al giorno in 12 ore, ai 90mila in 8 ore e fino a 180mila su 16 ore.

Una necessità dovuta alla crescente richiesta dei prodotti dell’azienda bresciana da parte della Gdo e che Abaribi spesso non riesce a soddisfare,

Il nuovo stabilimento, da 5500 metri quadri su due livelli, con annesso bar, dovrebbe vedere la luce entro al fine del 2022, mentre a Bovezzo verranno rinnovati la sede storica produttiva e l’annesso spaccio. Una sfida che l’azienda bresciana ha deciso di intraprendere nonostante le criticità legate ai rincari energetici e delle materie prime, con rincari, spalmati su 12 mesi, che hanno toccato mediamente il 15%.

Abaribi, che attualmente dà lavoro a 45 addetti, ha chiuso il 2021 con un fatturato di 8,8 milioni di euro.

Nello stabilimento cittadino la produzione avrà una spinta legata all’innovazione tecnologica, senza perdere le caratteristiche delle brioches, famose per la lenta lievitazione e sfogliatura. Obiettivo dell’azienda è quello di incrementare la gamma di prodotti.

