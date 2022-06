Da giugno un ingorgo fiscale con 140 scadenze

Brescia. Con giugno inizia un periodo complesso in materia di adempimenti fiscali. Sono oltre 140 tra dichiarazioni, versamenti di imposte con saldi dell’anno precedente e acconti di quest’anno, senza contare le scadenze dei tributi locali come l’Imu. «Già orientarsi nel fisco italiano è un’impresa molto difficile. Soprattutto per gli artigiani e i piccoli imprenditori che di tempo a disposizione ne hanno sempre poco», commenta il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti . «Giugno in particolare è un mese “intenso”, anzi “di fuoco” per le scadenze fiscali. Quest’anno ci chiedono poi anche l’autocertificazione degli aiuti Covid: dati che lo Stato ha già, visto che ci ha concesso queste risorse. Dovrebbe essere in grado di monitorare queste voci in autonomia, invece di caricarci anche di questa incombenza».

Settimane bollenti per i commercialisti e per gli uffici fiscali, che, come in Confartigianato offrono assistenza a 360 gradi per semplificare la vita degli imprenditori e restituire fiducia, certezza e trasparenza al rapporto tra fisco e contribuenti.

«Un quantità di adempimenti che pesa naturalmente su tutti, ma ovviamente più sulle piccole imprese artigiane che hanno anche una struttura più leggera. Ecco perché serve una guida sicura e competente», prosegue Massetti. « Confartigianato consiglia, aiuta, assiste gli imprenditori in tutti gli adempimenti tributari. Come, quando, quanto versare al fisco: a queste domande i nostri esperti offrono risposte chiare, rapide, orientate a costruire un rapporto corretto con l’amministrazione tributaria e a liberare gli imprenditori dalle incombenze che sottraggono tempo da dedicare all’azienda. La richiesta è una e sempre attuale: semplificare, semplificare, semplificare».