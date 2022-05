Come avere accesso ai mercati esteri? Un convegno ad Adro

Adro. “Eccellenze Italiane vs Internazionalizzazione: come accedere ai mercati esteri esportando il Made in Italy?” è il titolo dell’evento organizzato dall’europarlamentare del Carroccio Danilo Oscar Lancini venerdì 24 giugno alle ore 17,30 presso la cantina Contadi Castaldi in via Colzano 32 ad Adro.

Per il programma dettagliato si veda la locandina qui sopra.

L’evento è a numero chiuso pertanto è necessario registrare la partecipazione a questo link.