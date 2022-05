Confartigianato Brescia, un incontro per i 70 anni dell’ente

Brescia. Si terrà mercoledì 1 giugno, in diretta streaming a partire dalle 16,30, la presentazione del libro “Confartigianato a Brescia. La qualità del creare e del produrre in 70 anni di Artigianato bresciano”.

L’evento, promosso dagli Amici della Fondazione Civiltà Bresciana, Fondazione Civiltà Bresciana Onlus e da Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale, verrà trasmesso sulla pagina Facebook di Fondazione Civiltà Bresciana in collegamento dal Salone “Mario Piazza” di vicolo San Giuseppe 5 a Brescia e vedrà gli interventi del Prof. Franco Robecchi, storico e curatore del volume, di Eugenio Massetti, presidente Confartigianato Brescia e Lombardia, moderati da Michele Busi, di Fondazione Civiltà Bresciana Onlus. L’evento si avvale della collaborazione della Biblioteca Civica di Vestone – Centro Valsabbino di Ricerche Storiche, del Sistema Bibliotecario del Nord-Est Bresciano e della Rete Bibliotecaria Bresciana.

Link diretta streaming sulla pagina FB: https://www.facebook.com/Fondazione-Civilt%C3%A0-Bresciana-Onlus-404182792976654/?ref=page_internal