Inaugurato lo showroom Mercedes-Benz Bonera Desenzano

Lonato. Venerdì 20 maggio 2022 è stato inaugurato in via Mantova 4/N a Lonato del Garda, il nuovo showroom Mercedes-Benz Bonera Desenzano, il nuovo spazio di Bonera Group completamente rinnovato secondo standard di alta tecnologia e per un approccio ancora più mirato alle esigenze del cliente.

“Diamo forma al futuro” (We shape the future), è il titolo emblematico attribuito all’evento inaugurale, dove è stata presentata, in anteprima nazionale, la nuova Mercedes-AMG SL, la vettura sportiva riedizione di un’icona (la SL), che ritorna con uno spirito tutto nuovo: cambiano le linee, si rivoluzionano gli interni, ma rimane il focus sulla performance. La SL è la prima della categoria ad essere sviluppata internamente da AMG, marchio Affalterbach e divisione sportiva di casa Mercedes. Non solo: viene lanciata sul mercato totalmente rivista nell’estetica, ma con la promessa di conservare dinamismo e prestazioni sportive che da sempre la caratterizzano.

Nel mercato internazionale la nuova Mercedes-AMG SL è presentata in una doppia versione: la 55, con propulsore V8, potenza di 476 CV e coppia massima di 700 Nm, e la 63, equipaggiata con motore V8 4.0 biturbo, 585 CV di potenza e 800 Nm di coppia massima. Entrambe le varianti sono dotate di cambio automatico a 9 marce e di trazione integrale 4Matic+ – una novità per la SL -, ma soltanto la declinazione più potente sarà disponibile nelle concessionarie italiane.

Nell’ambito della manifestazione sono state inoltre esibite due vetture d’epoca della collezione Bonera: la storica “Ali di Gabbiano” (1954-1957), ovvero la Mercedes-Benz 300 SL Coupé, automobile leggendaria, nata dalle competizioni e divenuta un’icona Mercedes-Benz grazie alla tecnica raffinatissima e alle portiere appunto ad “ala di gabbiano” e la Mercedes-Benz 300 SL Roadster (1957-1963), l’erede della “Ali di Gabbiano” che fu presentata sotto i riflettori del Salone di Ginevra nel marzo 1957, con l’obiettivo di conciliare le qualità sportive della coupé con un comfort maggiore e una accessibilità normale.

Al taglio del nastro sono intervenuti il titolare di Bonera Group, Francesco Bonera, e il presidente di Mercedes-Benz Italia, Radek Jelinek.