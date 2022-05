Massardi (Lega): “1,5 milioni per abbattere gli interessi delle imprese bresciane”

Milano. Stabiliti i criteri della misura per l’abbattimento dei tassi di interesse e favorire la liquidità delle micro, piccole e medie imprese delle province di Brescia, Pavia e Varese.

“Le risorse complessivamente stanziate dalle singole Camere di Commercio ammontano a 2 milioni e 950mila euro, di cui 1 milione e 500mila euro per la provincia di Brescia”, spiega Floriano Massardi consigliere regionale e vicecapogruppo della Lega al Pirellone.

Potranno usufruire del contributo in conto abbattimento dei tassi di interesse le imprese che hanno stipulato un contratto di finanziamento con un istituto di credito o con un Confidi dal 1° gennaio 2022. L’importo minimo di finanziamento agevolabile è di 10mila euro fino a un massimo di 150mila euro, erogando un contributo massimo di 10mila euro per azienda.

“Le domande per partecipare al bando devono essere presentate a partire dal 18 maggio e fino al 30 novembre 2022. Grazie a questa nuova misura Regione Lombardia in collaborazione con le Camere di Commercio lombarde interviene con azioni concrete per facilitare l’accesso al credito, gli investimenti e per dare contributi alla liquidità delle imprese in questa importante fase di ripresa economica”, conclude Massardi.